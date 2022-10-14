Сеул, 14 октября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Южнокорейская армия проведет масштабные учения с полевыми маневрами «Хогук» в период с 17 по 28 октября, сообщает агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, военные Южной Кореи будут отрабатывать задачи по противодействию ядерной и ракетной атакам со стороны КНДР. В учениях будут принимать участие сухопутные войска, флот, авиация и корпуса морской пехоты. Отмечается, что в маневрах будут принимать участие и военнослужащие США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генштаб армии КНДР заявил о провокации со стороны Южной Кореи. По его сведениям, южнокорейские войска подвергли десятичасовому артиллерийскому обстрелу территорию возле 5-го корпуса северокорейской армии. Отмечалось, что Корейская народная армия дала решительный ответ южнокорейской провокации.