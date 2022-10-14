Владивосток, 14 октября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Во Владивостоке 14 октября состоялся торжественный митинг, посвящённый памяти сотрудников органов правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Пресс-служба правительства Приморского края, Петр Корко Почтили память погибших правоохранителей

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К мемориалу павшим на улице Пограничной пришли руководители и ветераны правоохранительных структур, депутаты Законодательного собрания и думы Владивостока, представители городской и краевой администрации, общественники, родные и друзья погибших, духовенство, школьники.

«Мы помним и чтим имена героев, кто ценой своей жизни спас тысячи людей. Наши ребята отстаивали рубежи нашей Родины в Чечне и Осетии, они встали неприступной стеной на пути терроризма, сделав всё, чтоб у нас был мир. На их примере воспитывается молодежь, новые сотрудники правоохранительных органов. Желаю им успехов и профессиональной удачи и всегда возвращаться живыми! Низкий поклон родным и близким погибших, а мы сделаем всё, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, именно в этом и выражается чувство локтя», — обратился к собравшимся губернатор Олег Кожемяко.

Уже более 20 лет в этот день отдают почести тем, кто жертвовал жизнью при выполнении служебного долга. По словам врио начальника УМВД России по Приморскому краю Эдуарда Хавабу, в разные годы погибли 184 сотрудника правопорядка региона, «память о них живёт в наших сердцах».

Присутствующие почтили память павших минутой молчания, возложили цветы и венки к постаменту.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герою России Минигали Шаймуратову открыли в Уфе.

Генерал героически погиб в ходе боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года.