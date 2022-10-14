Пекин, , 06:04 — REGNUM Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало уведомление о проблемах с десятками мобильных приложений, которые ущемляют права пользователей, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Мобильное приложение © REGNUM

В общей сложности 38 мобильных приложений были выявлены с такими проблемами, как отправка всплывающей информации, которая нарушает правила или принудительно, часто и чрезмерно запрашивает разрешение у пользователей. Министерство организовало для сторонних испытательных учреждений проведение выборочных тестов мобильных приложений в попытке закрепить результаты управления и создать благоприятную среду для совместной защиты прав и интересов потребителей.

Несколько популярных приложений, таких как поставщик информации и знаний Dedao и платформа здравоохранения Dingxiang Yisheng, были среди проблемных приложений, выявленных министерством. Помимо вышеупомянутых проблем, было также обнаружено, что эти приложения обманывают, вводят в заблуждение или принуждают пользователей, собирают личную информацию и заставляют пользователей использовать функции направленного нажатия.

Министерство приказало этим приложениям завершить исправление до 20 октября 2022 года, а те, которые не соответствуют требованиям, будут рассматриваться в соответствии с законами и нормативными актами.