Москва, 14 октября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. В Москве в начале следующей недели ожидаются дожди, но сохранится относительно тёплая погода с дневной температурой до +9… +14 °C. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осенний дождь

«Золотая осень продлится до воскресения. В начале следующей недели погода будет относительно тёплая, +9… +14 °C, но дождливая. Дожди будут вполне осенними, заметными, нудными», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, пока солнечно и светло, «нужно наслаждаться этой погодой», несмотря на то, что «Москва и будет находиться в холодной части антициклона».

Роман Вильфанд «В пятницу и субботу [14 и 15 октября] прогнозируется температура около +10 °C, а в воскресенье [16 октября] будет чуть теплее — +11… +13 °C, но погода станет более облачной».

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 14 октября, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +8… +10 °C.