Пекин, 14 октября, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Китайские официальные лица и эксперты осудили США за их «устаревший конфронтационный менталитет» и раздувание «внешней угрозы», чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, и призвали Вашингтон следовать принципам мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, после того как администрация Байдена назвала Китай «самым важным геополитическим вызовом Америки» в своей первой официальной стратегии национальной безопасности, передает 13 октября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Непопулярно и неконструктивно придерживаться менталитета холодной войны с нулевой суммой и разыгрывать геополитические конфликты и соперничество крупных держав, таких как Китай и США», — заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на пресс-брифинге 13 октября.

Она сказала, что как крупнейшая развивающаяся и развитая страна Китай и США несут ответственность за защиту мира и стабильности во всем мире и содействие экономическому процветанию и развитию. США должны следовать принципу взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выполнять обязательство президента Байдена из «пяти нет» и работать с Китаем, чтобы вернуть китайско-американские отношения на путь здорового и устойчивого развития, сказала Мао.

Изложенная стратегия национальной безопасности администрации Байдена подчеркнула важность альянса в конкуренции с Китаем и сдерживании России в течение будущего «решающего десятилетия», в то время как в докладе лицемерно утверждалось, что Вашингтон не хочет, чтобы мир раскололся на «жесткие блоки» и не хочет «новой холодной войны».

Россия была описана как представляющая «непосредственную угрозу», которую необходимо сдерживать, в то время как Китай был определен как «единственный конкурент США», обладающий «намерением и силой изменить мир». Согласно статистике, такие слова, как Россия и русский, появлялись 83 раза, в то время как слова, связанные с Китаем, включая Китай, КНР и китайский, появлялись 60 раз в 48-страничном отчете.

В докладе также говорится, что США по-прежнему привержены политике единого Китая, но поддерживают «самооборону» острова Тайвань. Утверждается также, что администрация Байдена будет уделять приоритетное внимание отечественному промышленному сектору и сектору высоких технологий, укреплять альянсы и инвестировать в укрепление своих вооруженных сил. Китайские эксперты заявили, что стратегия национальной безопасности администрации Байдена в основном продолжает позицию эпохи Трампа в отношении Китая и представляет собой скорее краткое изложение действий и намерений США.

Стратегия предполагала, что у США в основном есть три цели, которых они хотят достичь в будущем: ограничить развитие Китая в области высоких технологий; ограничить влияние Китая, продвигать идеологические союзы и не допустить широкого признания успеха китайской системы во всем мире; а также совершать дальнейшие провокации из-за Тайваня с целью заманить Китай в ловушку, отметили эксперты.

Эксперт по международным отношениям и научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил Global Times, что, хотя стратегия национальной безопасности содержит много пустых высказываний, она окутана сильным чувством конфронтации. Будущие перспективы китайско-американских отношений могут быть не оптимистичными, а конфронтация может быть долгой и ожесточенной, сказал он.

В Стратегии администрация Байдена утверждает, что наиболее насущный стратегический вызов исходит от «держав, которые сочетают авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой», изображая Вашингтон как стремящийся к «свободному, открытому, процветающему и безопасному миру». Воспринимая противопоставление «демократии» и «авторитаризма» как важнейшее противоречие, США фактически опровергли свое собственное заявление о том, что они не стремятся к холодной войне в том же докладе.

«Это вариант «столкновения цивилизаций». Это говорит о том, что США пытаются доказать, что институты и системы, которые они защищают, все еще работают и даже универсальны», — отметил Люй.

Согласно августовскому опросу, проведенному Квиннипэкским университетом, в новостном сериале ABC «Демократия в опасности», транслировавшемся на прошлой неделе, сообщалось, что более двух третей американцев считают, что их «демократия» находится под угрозой краха. Опрос ABC News \ Washington Post, проведенный в январе, показывает, что только 20% респондентов говорят, что они очень уверены в избирательной системе. Что касается «того, что можно сделать, чтобы восстановить доверие к системе», эксперты сообщили ABC News, что дальнейший путь «неясен» и «очень труден».

Администрация Байдена сейчас делает упор на «демократию против автократии» как слегка завуалированное «объявление холодной войны», а также на политическую подготовку внутри страны: мобилизацию сторонников, изобличение соперников как антидемократических и антилиберальных.

Согласно отчету New York Times, стратегия Джо Байдена примечательна тем, что в ней стираются различия между внутренней и внешней политикой. Научный сотрудник Института американских исследований Китайской академии общественных наук Лю Вэйдун сообщил Global Times, что в связи с приближением промежуточных выборов в ноябре в докладе подчеркиваются «внешние угрозы» и агрессивный ответ администрации Байдена, который направлен на то, чтобы набрать больше голосов.