Владивосток, , 05:44 — REGNUM В Приморском крае проходит финал V Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам Worldskills среди специалистов в возрасте от 50 лет и старше. Участвуют более 300 конкурсантов из 60 регионов страны по 28 компетенциям разных профессиональных сфер: «Сварочные технологии», «Ресторанный сервис», «Хлебопечение», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Графический дизайн» и другим, сообщили в пресс-службе правительства края.

Финал Национального чемпионата «Навыки мудрых» Пресс-служба правительства Приморского края

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«Конкурсанты — это действующие сотрудники наших предприятий, заводов, они отдали много лет на благо развития региона. На чемпионате они не только показывают свое мастерство и делятся опытом, но и работают как наставники для нашей молодежи, всегда готовы к новым знаниям, совершенствуя навыки», — прокомментировала руководитель координационного центра Worldskills в Приморье Евгения Клименко.

Финал соревнований проходит в дистанционно-очном формате. Участники выполняют конкурсные задания на площадках в своих регионах, а наблюдают за ходом их работы и оценивают результаты 115 экспертов. Итоги подведут в последний день чемпионата 14 октября.

Национальный чемпионат «Навыки мудрых» призван способствовать популяризации кадров 50+, демонстрации их способности трудиться и осваивать современные технологии. Конкурсанты при этом получают возможность объективно оценить уровень своих навыков и узнать точки роста, обменявшись опытом с другими профессионалами.

Как сообщало ИА REGNUM, IV региональный чемпионат «Навыки мудрых» состоялся в феврале в Башкирии.