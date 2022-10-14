Ереван, 14 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Запад будет давить на Армению для того, чтобы она пошла на уступки Турции и Азербайджану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.
Шарль Мишель, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев
ВстречаНикола Пашиняна сРеджепом Тайипом Эрдоганом до последнего момента была окончательно не определёна, но и о переговорах сИльхамом Алиевым стало известно только за день до них. Думаю, что Пашинян наивно верит, что без посредничества Москвы спорные вопросы могут быть решены в регионе, а гарантом этому всему станут европейцы и американцы. Стало известно из СМИ, что Пашинян обратился к Эрдогану за посредничеством, чтобы Баку вернул Армении военнопленных, однако, Анкара настаивает, чтобы Армения отказалась от политики признания геноцида армян.
В итоге Пашинян принял совместное заявление с Алиевым, что он признает территориальную целостность Азербайджана. Это ещё одна карта в руки Баку, а это заявление в ближайшем будущем станет также и основой так называемого мирного договора, где Армению заставляют отказаться от оставшейся части Арцаха. Кстати, Запад также подталкивает Армению пойти на уступки Азербайджану и сдать Карабах, потому что европейцы и американцы ставят цель выведения российских миротворцев из Арцаха.
Арман Гукасян
Политолог отметил, что Турция всегда открыто заявляла, что нормализация армяно-турецких отношений будет возможна только после того, как будут нормализованы армяно-азербайджанские отношения. Турция, сказал эксперт, ведёт свою игру и она заинтересована в так называемом «Зангезурском коридоре». Армения же, как считает политолог, сейчас полностью увязла в играх, проводимых Западом, а это приведёт её к чрезвычайно тяжёлому положению.
Напомним, что 6−7 октября в Праге прошли встречи лидеров Армении, Азербайджана и Турции.