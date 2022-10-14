Москва, , 05:39 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет создано ООО «Сахалин-1» — общество станет оператором проекта «Сахалин-1». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Размер уставного капитала ООО составит 10 тыс. рублей. 11,5% в доле новой компании получит АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Ещё 8,5% достанется АО «РН-Астра». Оставшиеся 80% будут принадлежать самому обществу.

Управлять ООО «Сахалин-1» будет АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

К новой компании переходят все права по соглашению о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту, Аркутун-Даги, заключенному 30 июня 1995 года.

Все работники российского филиала и представительства бывшего оператора проекта «Эксон нефтегаз Лимитед» будут приняты в АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». К последнему также переходят все договора.

Как сообщало ИА REGNUM, блокировка проекта «Сахалин-1» была спланирована и японская компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» совершила этот экономический террор по прямому указанию США, считает депутат Госдумы РФ Георгий Карлов («Единая Россия»).

Общие потери от блокировки проекта Сахалин-1 составили не менее 20 млрд рублей, написала в своём телеграм-канале профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич.