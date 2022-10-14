Хабаровск, 14 октября 2022, 05:39 — REGNUM В Хабаровске из-за сообщений о минировании 14 октября эвакуировали общеобразовательные и высшие учебные учреждения, а также суды.
«Сообщения о минировании получили суды, школы и институты», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах региона.
В настоящее время во всех эвакуированных зданиях проводится осмотр помещений на предмет нахождения взрывных устройств.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о минировании технопарка «Якутия» поступило утром 14 октября на электронную почту Высшей школы инновационного менеджмента (ВШИМ).
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