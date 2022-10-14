Токио, , 05:38 — REGNUM Власти Японии потратили около 1,24 млрд иен (около $8,4 млн) на церемонию государственных похорон бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, убитого в результате покушения в июле 2022 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, 510 млн иен (около $3,4 млн) ушло на встречу и обслуживание гостей мероприятия. Еще 480 млн иен (около $3,2 млн) власти потратили на обеспечение безопасности государственных похорон Абэ.

Отмечается, что в церемонии принимали участие 734 представителя 217 государств, регионов и организаций. На само мероприятие пришло более 4 тыс. посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Токио состоялась церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В память о погибшем политике цветы возложили более 25 тыс. человек.

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