Лондон, 14 октября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Критическое замечание сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за слова о военной доктрине его страны, не предусматривающей ответа на возможное применение тактического ядерного оружия на территории б. УССР. Об этом 13 октября сообщила газета The Daily Telegraph.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Как пояснил Уоллес, такое заявление «раскрывает карты» самого президента Франции. С главой минобороны Британии согласился источник в НАТО, пояснивший, что слова Макрона подрывают ключевой принцип ядерного сдерживания.

Соотечественник Макрона и экс-президент Франции Франсуа Олланд напомнил, что принцип ядерного сдерживания базируется на том, что ядерные державы «не должны ничего говорить о том, что они предполагают сделать» в критической ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон на вопрос о возможном тактическом ударе со стороны России ответил, что это не потребует ядерного ответа. При этом Макрон указал, что его страна не хочет мирового конфликта и поэтому помогает киевскому режиму «устоять».