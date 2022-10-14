Благовещенск, 14 октября 2022, 05:42 — REGNUM Более 15 тыс. школьников Амурской области состоят в отрядах «Юнармии». Их количество за шесть лет возросло с 16 до 465, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Школам Нижнего Новгорода выделят 5 млн рублей на патриотические проекты
В 14 школах региона открыты специализированные классы «Юнармии». Больше всего юнармейцев в Серышевском, Белогорском, Бурейском и Октябрьском районах. Всё больше детей ездят на патриотические форумы, слёты и соревнования. Губернатор региона Василий Орлов поручил рассмотреть возможность финансирования этих поездок юнармейцев.
Как сообщало ИА REGNUM, десять школ Нижнего Новгорода смогут получить по 500 тысяч рублей на реализацию патриотических проектов. Многие учебные заведения уже разрабатывают или внедряют проекты, направленные на формирование активной гражданской позиции учеников, и прививают ребятам любовь к Родине.