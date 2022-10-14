Благовещенск, , 05:42 — REGNUM Более 15 тыс. школьников Амурской области состоят в отрядах «Юнармии». Их количество за шесть лет возросло с 16 до 465, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Юнармия Yunarmy.ru

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В 14 школах региона открыты специализированные классы «Юнармии». Больше всего юнармейцев в Серышевском, Белогорском, Бурейском и Октябрьском районах. Всё больше детей ездят на патриотические форумы, слёты и соревнования. Губернатор региона Василий Орлов поручил рассмотреть возможность финансирования этих поездок юнармейцев.

«По охвату юнармейского движения Амурская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Однако, помимо количественных показателей, нужно работать над повышением качества патриотического воспитания. Нужно больше выездных мероприятий, ребятам должно быть интересно в «Юнармии». Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, десять школ Нижнего Новгорода смогут получить по 500 тысяч рублей на реализацию патриотических проектов. Многие учебные заведения уже разрабатывают или внедряют проекты, направленные на формирование активной гражданской позиции учеников, и прививают ребятам любовь к Родине.