Владивосток, 14 октября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Жители Приморья активно поддерживают участников СВО — во всех муниципалитетах проходят акции по сбору гуманитарной помощи, патриотические концерты, автопробеги и флешмобы, призванные показать неравнодушное отношение общественности к происходящему, сообщили в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Так, во Владивостоке состоялись концерт «Приморье Zа наших» и автопробег в поддержку специальной военной операции, организована работа горячих линий, где специалисты помогают найти ответы на все возникающие вопросы. Кроме того, администрация города отменила плату за детские сады семьям мобилизованных граждан и ввела бесплатное питание для школьников, чьи отцы встали на защиту Родины.

В Дальнереченске местные предприниматели подготовили продуктовые наборы и вещевое снабжение для мобилизованных.

В Хорольском округе на полигоне в селе Ильинка состоялся концерт в поддержку военнослужащих. Шьют маскхалаты для бойцов. В школах проводят тематические классные часы под названием «Как здорово, что мы живём в России».

В Черниговке состоялись военно-спортивная игра «Зарница», акция «Будет мир на земле — его нужно беречь!», во время которой жители читали стихи в поддержку солдат. Также прошли юнармейские игры и патриотическая акция «Поём гимн вместе!», показали спектакль по героической былине о Мальчише-Кибальчише и непобедимой Красной Армии.

В Чугуевском округе прошёл концерт в поддержку военнослужащих на территории 60-й отдельной мотострелковой бригады.

В Яковлевском районе состоялась встреча инициативной группы регионального отделения Всероссийской общественной организации «Матери России» с гражданами, призванными во время частичной мобилизации.

Школьники пишут письма со словами поддержки и благодарности военнослужащим.

Со всего края собирают посылки на фронт с провизией, амуницией, медикаментами. Пчеловоды отправили более 1,5 тыс. тонн мёда.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники в рамках флешмоба «Приморье Zа наших. Шаг к победе!» связали тёплые вещи для военнослужащих — участников спецоперации в Донбассе.