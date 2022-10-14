Москва, , 05:33 — REGNUM США несут ответственность за слом системы международной безопасности, так как не хотят учитывать интересы других стран, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства», — приводит его слова РИА Новости

Рябков отметил, что таким образом Вашингтон стремится обеспечить себе доминирование в мире. В связи с этим, указывает дипломат, Соединенные Штаты не хотят признавать право других государств на защиту своих национальных интересов и суверенитета. По словам Рябкова, подобное отношение Вашингтона и привело к началу российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

При этом, отметил дипломат, в годы Карибского кризиса лидеры СССР и США смогли найти общий язык и избежать ядерной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не инициировали переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и главой американского Белого дома Джо Байденом.