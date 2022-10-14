Мадрид, 14 октября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Евросоюз столкнется с «немыслимым ужасом» в будущем из-за сильной зависимости от Соединенных Штатов. Об этом говорится в статье испанской газеты Rebelion.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Авторы публикации указывают, что Евросоюзу пришлось сократить инвестиции в социальную сферу, а также отложить реформы в энергетике. Поводом для этого послужила борьба с климатическими изменениями, которую активно продвигает Вашингтон.

При этом страны ЕС вынуждены тратить огромные средства на поддержку киевского режима. Утверждается, что Испания уже готова удвоить расходы на военную сферу, потратив на закупки оружия более 25 млрд евро. В статье указывается, что энергетический кризис, вызванный в том числе санкциями против России, и дорогостоящая помощь Киеву приведут ЕС к катастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Джанет Йеллен предсказала тяжелую зиму для Евросоюза из-за энергетического кризиса. По ее словам, Вашингтон активно работает с ЕС для продажи европейским странам своего сжиженного природного газа.