Пекин, 14 октября 2022, 05:26 — REGNUM Три окаменелых яйца динозавров возрастом 80 миллионов лет, которые относятся к раннему и средне-позднему меловому периоду, были найдены в уезде Унин провинции Цзянси на востоке Китая, а местные власти рассматривают возможность выставления их на всеобщее обозрение, сообщил Global Times сотрудник музея уезда Унин, передает агентство Синьхуа.

Окаменевшие яйца динозавра
Окаменевшие яйца динозавра
Ballista

Водитель экскаватора обнаружил несколько окаменелостей и фрагментов во время работы над строительным проектом 5 октября в уезде Унин, и об этом немедленно сообщили местным властям, сообщает музей уезда Унин

«Нам позвонили и сообщили, что они нашли что-то похожее на окаменелости яиц динозавров, и мы немедленно отправились на место», — сообщил Global Times сотрудница музея уезда Унин по фамилии Чжан.

Она отправилась на место с профессиональной командой и увидела окаменелости яиц в камнях. Три окаменелости почти круглые, и их хорошо видно. По словам Чжан, два из них хорошо сохранились, а у одного яйца отслоилась скорлупа. В дополнение к трем окаменелостям яиц динозавров, на камне также можно обнаружить отпечатки других яиц.

По словам Чжана, строительная бригада нашла камень, который откололся во время строительства, и обнаружила окаменелости яиц, поэтому они приостановили строительство и сообщили об этом местным властям.

После профессионального исследования экспертами, было подтверждено, что это окаменелости яиц динозавров. Сейчас они находятся в музее, проводятся дальнейшие исследования, сказала Чжан, отметив, что музей рассматривает возможность выставления их на всеобщее обозрение. В последние годы китайские ученые, изучая окаменелости яиц динозавров, обнаружили, что устойчивое сокращение разнообразия динозавров произошло в конце мелового периода.