Пекин, 14 октября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Три окаменелых яйца динозавров возрастом 80 миллионов лет, которые относятся к раннему и средне-позднему меловому периоду, были найдены в уезде Унин провинции Цзянси на востоке Китая, а местные власти рассматривают возможность выставления их на всеобщее обозрение, сообщил Global Times сотрудник музея уезда Унин, передает агентство Синьхуа.

Ballista Окаменевшие яйца динозавра

Водитель экскаватора обнаружил несколько окаменелостей и фрагментов во время работы над строительным проектом 5 октября в уезде Унин, и об этом немедленно сообщили местным властям, сообщает музей уезда Унин

«Нам позвонили и сообщили, что они нашли что-то похожее на окаменелости яиц динозавров, и мы немедленно отправились на место», — сообщил Global Times сотрудница музея уезда Унин по фамилии Чжан.

Она отправилась на место с профессиональной командой и увидела окаменелости яиц в камнях. Три окаменелости почти круглые, и их хорошо видно. По словам Чжан, два из них хорошо сохранились, а у одного яйца отслоилась скорлупа. В дополнение к трем окаменелостям яиц динозавров, на камне также можно обнаружить отпечатки других яиц.

По словам Чжана, строительная бригада нашла камень, который откололся во время строительства, и обнаружила окаменелости яиц, поэтому они приостановили строительство и сообщили об этом местным властям.

После профессионального исследования экспертами, было подтверждено, что это окаменелости яиц динозавров. Сейчас они находятся в музее, проводятся дальнейшие исследования, сказала Чжан, отметив, что музей рассматривает возможность выставления их на всеобщее обозрение. В последние годы китайские ученые, изучая окаменелости яиц динозавров, обнаружили, что устойчивое сокращение разнообразия динозавров произошло в конце мелового периода.