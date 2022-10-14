Владивосток, 14 октября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Пчеловоды Приморья поддержали участников спецоперации — бойцам для усиления иммунитета отправили более 1,5 тонны таёжного мёда, сообщили в пресс-службе правительства края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пчеловод (мед, пасека)

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«Скоро наступают холода, и необходимо усиливать иммунитет организма, на передовой — вдвойне. Поэтому Союз пчеловодов Приморья также организовал сбор меда для наших бойцов в зоне СВО. Мёд из десяти районов края мы передаём нашим морпехам, десантникам и военнослужащим общевойскового объединения», — пояснили специалисты.

Первая партия мёда — 320 кг была — передана представителям 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Ленинградской области перевели на счёт фонда «Ленинградский рубеж» почти 30 млн рублей, которые будут направлены на оказание помощи мобилизованным и добровольцам региона.