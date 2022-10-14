Астрахань, , 05:14 — REGNUM На расположенном в Астраханской области ракетном полигоне Капустин Яр прошли сборы старшин, в которых приняли участие более 200 военнослужащих. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На полигоне «Капустин Яр» Mil.ru

В ходе сборов были проверены знания и выполнение правил ношения военной формы одежды, рассмотрены вопросы организации и ведения хозяйства роты, обеспечения военнослужащих питанием, выполнения норм противопожарной безопасности, учёта и ведения документации, а также других служебных обязанностей старшин.

пресс-служба Минобороны РФ «Особое внимание в преддверии призыва молодого пополнения было уделено организационным вопросам по работе с молодым пополнением».

Проверка профессиональных качеств старшинского состава осуществлялась на нескольких учебных объектах полигона.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия собирается провести сборы военнообязанных для определения готовности республики к «неожиданным ситуациям».

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