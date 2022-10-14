Иркутск, 14 октября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Мощное землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано сейсмологами в Иркутской области и Бурятии, магнитуда в эпицентре составила 7,9. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 08:54 по местному времени (03:54 мск), они ощущались жителями Иркутска и Улан-Удэ. Люди выкладывают в соцсети видеозаписи трясущихся люст, падающей посуды и прочих свидетельств землетрясения.

В Иркутске ощущались толчки магнитудой 5,0, в Ангарске, Шелеховском и Слюдянском районах магнитуда толчков составила от трёх до пяти. Эпицентром, по предположениям специалистов, скорее всего, является середина озера Байкал, в 19 км восточнее населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района.

Район озера Байкал является одним из самых сейсмоактивных регионов в России, землетрясения здесь происходят практически каждый год. Однако подземные толчки магнитудой 7,9 — это серьёзное сейсмособытие, одно из самых мощных в России как минимум за последние несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о причинах землетрясения магнитудой 4,8 в Новосибирской области.