Виндхук, 14 октября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Президент Замбии Хакаинде Хичилема призвал бизнес-сообщество республики развивать торговые связи с предприятиями Намибии. Об этом он заявил в ходе экономического форума в Намибии.

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«Мы стимулируем предприятия к созданию региональных экономических связей, чтобы они могли более эффективно противостоять международным корпорациям», — заявил он.

По мнению Хичилемы, бизнесмены двух стран должны найти способы развивать партнерские связи, а также стимулировать развитие среднего и малого бизнеса. Он подчеркнул, что Замбию и Намибию связывают долголетние добрососедские отношения. В связи с этим президент республики считает, что необходимо избавиться от лишних бюрократических препон, препятствующих торговле и инвестициям.