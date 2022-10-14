Варшава, 14 октября, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Рекордное число ВИЧ-инфицированных выявили в Польше в 2022 году из-за якобы «изменения социального поведения» польских граждан, а также прибытия множества беженцев с территории бывш. УССР. Об этом сообщил портал Interia со ссылкой на данные польского минздрава.

ИА REGNUM Польша

«Новейшие данные (в частности, эпидемиологические отчеты), представленные Национальным институтом общественного здравоохранения — Государственным исследовательским институтом, не оставляют никаких сомнений — нынешний год является рекордным по зарегистрированным новым случаям заражений ВИЧ», — говорится в публикации.

Уточняется, что за первые девять месяцев 2022 года в Польше выявили 1678 зараженных ВИЧ. До этого свыше 1500 инфицированных в республике выявляли только в 2019 и 2017 годах. Авторы публикации считают, что рост числа заболевших связан с притоком множества беженцев с территории бывш. УССР, а также с неким изменением поведения местных жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября власти Польши не исключили, что заставят платить за жилье беженцев с территории б. УССР. Предполагается, что поправки в соответствующее законодательство могут принять уже в октябре 2022 года.