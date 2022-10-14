Якутск, 14 октября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Сообщение о минировании технопарка «Якутия» поступило утром 14 октября на электронную почту Высшей школы инновационного менеджмента (ВШИМ). О поисках взрывного устройства сообщил телеграм-канал технопарка.

monicore Эвакуация

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Из здания эвакуированы люди. Сотрудники спецслужб проверяют информацию о заложенной бомбе.

«Поступил звонок о минировании здания IT-парка во ВШИМ (Высшая школа инновационного менеджмента). Все сотрудники вышли. Сообщили в полицию, ждём приезда спецслужб», — отметил директор «Технопарка «Якутия» Пётр Габышев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября студентов и персонал Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) эвакуировали в связи с поступлением информации о возможном теракте. Бомбу не обнаружили.