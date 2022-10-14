Москва, , 04:56 — REGNUM В пятницу, 14 октября, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха до +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Аристарх Лентулов. Осень. 1921

В ночь на 15 октября в столице также без осадков, температура воздуха +1… +2 °C.

Ветер западный (ночью — юго-западный) 3−8 м/с. Атмосферное давление 754 (+1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11°C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В субботу, 15 октября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +7… +12 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, атмосферное давление 755 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный снежный покров накрыл уже значительную часть азиатской части России, в ряде регионов на реках начался ледостав.

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