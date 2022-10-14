Владивосток, , 04:45 — REGNUM В Морской государственный университет (МГУ) имени Невельского во Владивостоке утром 14 октября поступило сообщение об угрозе взрыва, все занятия отменены, студенты и сотрудники эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-центре МГУ.

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«Поступило сообщение об угрозе взрыва. Всех сотрудников, студентов МГУ эвакуировали, пары отменили», — приводит слова представителя университета ТАСС.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят осмотр помещений вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, все школы Биробиджана утром 14 октября получили сообщения о минировании, все десять образовательных учреждений эвакуированы.

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