Токио, , 04:44 — REGNUM Курс иены упал по отношению к американской валюте до 147 иен за доллар, что является самым низким показателем с 1990 года, свидетельствуют данные Токийской биржи.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Очередное падение прошло на фоне решения Банка Японии, который выполняет функции центробанка страны, не повышать процентную ставку. Она продолжает держаться на отрицательном уровне и составляет — 0,1%.

Кроме того, падение йены к доллару связывают с динамикой индекса потребительских цен в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что японское правительство может предпринять «решительные» меры» против быстрого падения курса национальной валюты.

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