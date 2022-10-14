Токио, 14 октября, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Курс иены упал по отношению к американской валюте до 147 иен за доллар, что является самым низким показателем с 1990 года, свидетельствуют данные Токийской биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Очередное падение прошло на фоне решения Банка Японии, который выполняет функции центробанка страны, не повышать процентную ставку. Она продолжает держаться на отрицательном уровне и составляет — 0,1%.

Кроме того, падение йены к доллару связывают с динамикой индекса потребительских цен в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что японское правительство может предпринять «решительные» меры» против быстрого падения курса национальной валюты.