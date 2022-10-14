Минск, , 04:44 — REGNUM Ответ на размещение Польшей ядерного оружия со стороны Минска может быть жёстким. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с «Известия».

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Макея, конфликты с соседними странами нужно стараться урегулировать в режиме диалога, используя нужные каналы для коммуникации. Однако глава МИД Белоруссии выразил сожаление, что к этим словам никто не прислушивается.

«Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией. В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран», — пояснил Макей.

В частности, Глава белорусского МИД указал, что Минск может предпринять жёсткие шаги в случае, если ядерное оружие будет размещено на территории сопредельных с Белоруссией стран.

На вопрос журналиста, надо ли понимать под жёсткими шагами размещение ядерного оружия Минском на своей территории, Макей заявил, что «сегодня никто ничего не может исключать». Также глава МИД Белоруссии выразил убеждённость в том, что руководство страны обсуждало все возможные варианты ответа.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша просит США разместить у себя ядерное оружие — Лукашенко