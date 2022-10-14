Минск, 14 октября, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Ответ на размещение Польшей ядерного оружия со стороны Минска может быть жёстким. Такое заявление сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей в беседе с «Известиями».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

По мнению Макея, конфликты с соседними странами нужно стараться урегулировать в режиме диалога, используя нужные каналы для коммуникации. Однако глава МИД Белоруссии выразил сожаление, что к этим словам никто не прислушивается.

«Мы видим неготовность политиков соседних стран к развитию нормальных отношений с Белоруссией. В моем понимании это свидетельство недальновидности политического истеблишмента соседних стран», — пояснил Макей.

В частности, глава белорусского МИД указал, что Минск может предпринять жёсткие шаги в случае, если ядерное оружие будет размещено на территории сопредельных с Белоруссией стран.

На вопрос журналиста, надо ли понимать под жёсткими шагами размещение ядерного оружия Минском на своей территории, Макей заявил, что «сегодня никто ничего не может исключать». Также глава МИД Белоруссии выразил убеждённость в том, что руководство страны обсуждало все возможные варианты ответа.