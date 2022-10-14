Роли, США, , 04:29 — REGNUM Не менее пяти человек, включая полицейского, стали жертвами стрельбы, вспыхнувшей в американском городе Роли (штат Северная Каролина), в районе Хедингем. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей 13 октября сообщает телекомпания ABC.

Стрельба Lisa Roe

По её данным, подозреваемый в стрельбе до сих пор не задержан, в связи с чем жителям района Хедингем, где произошла стрельба, рекомендовано не покидать дома.

К настоящему моменту поступила информация, что в больницу были доставлены ещё три человека, получивших ранения в результате инцидента. О причинах произошедшего пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в американском городе Роли (штат Северная Каролина).

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