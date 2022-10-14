Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 9,9 млн баррелей с 1 по 7 октября и достигли 439,1 млн баррелей, сообщило на своем сайте управление энергетической информации американского министерства финансов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Их размер вырос на фоне крупного высвобождения 7,7 млн баррелей сырья из государственных стратегических нефтяных резервов. При этом опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали, что рост коммерческих запасов нефти в стране составит 1,8 млн баррелей.

Кроме того, согласно данным управления энергетической информации, запасы нефтяных дистиллятов в США, которые включают дизельное топливо и мазут, сократились на 4,9 млн баррелей до 106,1 млн баррелей, что является самым низким показателем с мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что американские нефтяные резервы сократились до рекордно низкого уровня за 40 лет из-за решения главы Белого дома Джо Байдена использовать 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов государства.

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