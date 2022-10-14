Вашингтон, 14 октября, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 9,9 млн баррелей с 1 по 7 октября и достигли 439,1 млн баррелей, сообщило на своем сайте управление энергетической информации американского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Их размер вырос на фоне крупного высвобождения 7,7 млн баррелей сырья из государственных стратегических нефтяных резервов. При этом опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали, что рост коммерческих запасов нефти в стране составит 1,8 млн баррелей.

Кроме того, согласно данным управления энергетической информации, запасы нефтяных дистиллятов в США, которые включают дизельное топливо и мазут, сократились на 4,9 млн баррелей до 106,1 млн баррелей, что является самым низким показателем с мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой говорилось, что американские нефтяные резервы сократились до рекордно низкого уровня за 40 лет из-за решения главы Белого дома Джо Байдена использовать 180 млн баррелей нефти из стратегических запасов государства.

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