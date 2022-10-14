Москва, , 04:20 — REGNUM Минские соглашения убедила подписать президента России Владимира Путина теперь уже бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление сделал председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин в беседе с РИА Новости.

Сергей Степашин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Степашина, именно Меркель смогла убедить российского лидера подписать Минские соглашения, хотя без них Россия могла бы решить те вопросы, которые сейчас решает в ходе спецоперации по освобождению от нацистов территории б. УССР. По мнению Степашина, тогда такой шаг можно было сделать легко, но Меркель предложила подождать, пойти на Минские соглашения и начать договариваться.

Также Степашин отметил, что за годы своего президентства Путин стал жёстче и непримиримее к политическим оппонентам. Как пояснил Степашин, президент России проводил встречи с американским лидером, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, договариваясь с ними о нерасширении НАТО на восток и невооружении стран Варшавского договора. В итоге все эти договорённости были нарушены.

«Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну», — указал Степашин.

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