Москва, 14 октября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Минские соглашения убедила подписать президента России Владимира Путина теперь уже бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление сделал председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Степашин

По словам Степашина, именно Меркель смогла убедить российского лидера подписать Минские соглашения, хотя без них Россия могла бы решить те вопросы, которые сейчас решает в ходе спецоперации по освобождению от нацистов территории б. УССР. По мнению Степашина, тогда такой шаг можно было сделать легко, но Меркель предложила подождать, пойти на Минские соглашения и начать договариваться.

Также Степашин отметил, что за годы своего президентства Путин стал жёстче и непримиримее к политическим оппонентам. Как пояснил Степашин, президент России проводил встречи с американским лидером, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ, договариваясь с ними о нерасширении НАТО на восток и невооружении стран Варшавского договора. В итоге все эти договорённости были нарушены.

«Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну», — указал Степашин.