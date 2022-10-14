Пекин, , 04:17 — REGNUM Китай создаст крупнейшую в мире систему национальных парков с большим количеством национальных парков, которые будут дополнительно созданы, заявили китайские власти в первую годовщину создания первой партии национальных парков в стране, сообщает газета Global Times.

Хуанхэ — желтая река Peretrem.com

Существенный прогресс был достигнут в экологической защите пяти национальных парков с момента их официального создания 12 октября 2021 года, сообщило руководство парков. Пять парков — Национальный парк тигра и леопарда, Национальный парк Трех источников, Национальный парк Больших панд, Национальный парк Уишань и Национальный парк тропических лесов Хайнани — занимают общую площадь 230 000 квадратных километров в 10 провинциях, простирающихся от севера до юга Китая. Они защищают почти 30% ключевых видов диких животных и растений на суше государственного уровня.

За один год в Национальном парке тропических лесов Хайнаня было обнаружено по меньшей мере 28 новых видов дикой природы — девять новых видов растений, шесть новых видов животных и 13 новых видов макрофунгиев, сообщили в парке.

По мере постепенного восстановления функционирования экосистемы тропических лесов в парке, расположенном в южно-китайской провинции Хайнань, за последние два года были обнаружены три новых хайнаньских гиббона, а численность дикой популяции увеличилась до 36 в пяти группах. Национальный парк тигра и леопарда расчистил миграционный маршрут для амурских тигров и леопардов, при этом популяции этих двух животных достигли более 50 и 60 особей соответственно.

Тем временем Национальный парк Болших панд обеспечил эффективную защиту 72% диких панд по всему Китаю, объединив 73 отдельных природных заповедника и 13 местных местообитаний.

В национальном парке Трех источников также наблюдается значительное увеличение численности диких животных, таких как тибетские антилопы и тибетские дикие ослы. За последние три года в национальном парке Уишань в Восточном Китае было обнаружено 14 новых видов.

С момента своего создания пять национальных парков усилили экологическую защиту и восстановление и внедрили интеграцию мониторинга из «космоса, неба и земли», реализуя единое управление и научную защиту во всех регионах и бассейнах рек, сказал Тан Сяопин, директор Научно-исследовательского института национальных парков.

Китай планирует создать крупнейшую в мире систему национальных парков с примерно 50 отобранными национальными парками в списке ожидающих строительства, охватывающими около 10% от общей площади Китая, по данным Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ Китая, сообщает CCTV.

Выбранные парки будут защищать наиболее репрезентативные экосистемы Китая и более 80% ключевых охраняемых на государственном уровне видов дикой природы и мест их обитания. Экологически важные районы, такие как горы Циньлиньшань и устье реки Хуанхэ, будут иметь приоритетное значение при создании национальных парков. По словам Тана, на плато Цинхай-Тибет также будет построен кластер национальных парков.

Китай официально учредил первый природный заповедник на горе Динху в южно-китайской провинции Гуандун в 1956 году, а затем приступил к строительству системы охраняемых природных территорий. Национальные парки будут всесторонне обеспечивать сохранение наиболее важных и наиболее ценных мест обитания диких животных и, таким образом, эффективно защищать биоразнообразие страны в целом.