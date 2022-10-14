Оттава, , 04:13 — REGNUM Канада планирует с 2025 года стать для Японии и Южной Кореи основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на заявление канадского министра иностранных дел Мелани Жоли 13 октября сообщает агентство The Canadian Press.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра, находящейся с визитом в южнокорейской столице, в 2025 году в Китимате (тихоокеанская провинция Британская Колумбия, Канада) заработает крупный СПГ-терминал, 20% в котором будет принадлежать японским и южнокорейским компаниям.

Мелани Жоли «Мы станем для них [Японии и Южной Кореи] основным поставщиком ключевых энергоресурсов начиная с 2025 года».

Жоли подчеркнула, что новый СПГ-проект позволит укрепить энергетическую безопасность азиатского региона, противодействуя растущему влиянию России и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия для Японии перебоев в поставках СПГ малайзийской компании Petronas, связанных с утечкой на газопроводе Сабах — Саравак, в настоящее время оцениваются правительством.

Читайте также: Министр финансов США предсказала Европе очень сложную зиму

Читайте ранее в этом сюжете: Япония может недополучить до 20% СПГ из Малайзии из-за аварии