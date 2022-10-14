Оттава, 14 октября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Канада планирует с 2025 года стать для Японии и Южной Кореи основным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на заявление канадского министра иностранных дел Мелани Жоли 13 октября сообщает агентство The Canadian Press.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По словам министра, находящейся с визитом в южнокорейской столице, в 2025 году в Китимате (тихоокеанская провинция Британская Колумбия, Канада) заработает крупный СПГ-терминал, 20% в котором будет принадлежать японским и южнокорейским компаниям.

Мелани Жоли «Мы станем для них [Японии и Южной Кореи] основным поставщиком ключевых энергоресурсов начиная с 2025 года».

Жоли подчеркнула, что новый СПГ-проект позволит укрепить энергетическую безопасность азиатского региона, противодействуя растущему влиянию России и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия для Японии перебоев в поставках СПГ малайзийской компании Petronas, связанных с утечкой на газопроводе Сабах — Саравак, в настоящее время оцениваются правительством.

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