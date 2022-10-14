Токио, 14 октября, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Управляющий Банка Японии (японский центральный банк) Харухико Курода заявил журналистам, что повышение процентных ставок на фоне инфляции и других экономических проблем в стране «в настоящее время неуместно».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, необходимо продолжать поддерживать экономику с помощью «ультрамягкой денежно-кредитной политики». Курода утверждает, что Япония уже восстанавливается от потрясений, вызванных пандемией.

Вместе с тем министр добавил, что темпы восстановления японской экономики еще более медленные, чем в таких странах, как США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября на Токийской бирже курс японской иены по отношению к американскому доллару упал до уровня более 146 иен за доллар, обновив минимум с августа 1998 года.