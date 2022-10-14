Пекин, , 04:04 — REGNUM Для лучшего сохранения тысячелетнего дерева, началось тщательное физическое обследование сосны, известной достопримечательности на горе Хуаншань в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Сосна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

10-метровая сосна, корни которой растут из скал на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, возвышается на высоте более 1600 метров. Ее самая узнаваемая особенность — длинная ветвь, вытянутая очень похоже на вытянутую руку в приветственном жесте.

С 1998 года тщательный медицинский осмотр проводился примерно каждые шесть лет, чтобы отслеживать рост дерева, и в этом году отмечается пятое такое обследование, которое продлится до конца октября, сказал инженер комитета по управлению живописным районом горы Хуаншань У Ицзюнь.

В течение этого периода также будет проведен ряд работ, таких как оценка роста, улучшение условий произрастания, антикоррозийная обработка, восстановление и укрепление ствола дерева, а также обрезка. Были возведены временные строительные леса, покрывающие все дерево.

Команда многопрофильных экспертов в области физиологии растений и других соответствующих областях проводит обследование и оценку и, соответственно, разработает комплексный план защиты сосны. У отметил, что некоторые другие старые и знаменитые деревья на горе Хуаншань также пройдут аналогичную экспертизу в этом году.