Пекин, 14 октября, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, выпустил «зеленые» облигации на 12 млрд юаней (около $1,69 млрд), чтобы стимулировать «зеленую» трансформацию инфраструктуры, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

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Собранные средства пойдут на «зеленые» проекты, включая городскую экологическую инфраструктуру и строительство и эксплуатацию городской и сельской системы общественного транспорта. Подсчитано, что эти проекты могли бы помочь сократить выбросы углекислого газа примерно на 59 200 тонн и снизить стандартное потребление угля на 29 500 тонн в год.

Облигации со сроком погашения три года и процентной ставкой 2,11% были выпущены на межбанковском рынке облигаций. Коэффициент подписки достиг 4,41 раза. На данный момент банк выпустил зеленые финансовые облигации общей стоимостью около 156 млрд юаней.