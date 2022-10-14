Биробиджан, 14 октября 2022, 03:53 — REGNUM Все школы Биробиджана утром 14 октября получили сообщения о минировании, все десять образовательных учреждений эвакуированы. Об этом пресс-служба мэрии столицы Еврейской АО сообщает в своём телеграм-канале.
Школы возобновят работу после того, как здания обследуют взрывотехники и кинологи.
Как сообщало ИА REGNUM, студентов и сотрудников Уфимского многопрофильного колледжа эвакуировали из здания образовательного учреждения из-за сообщений о минировании.
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