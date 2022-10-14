Токио, , 03:52 — REGNUM Власти Японии не исключают снятия лимита на эксплуатацию атомных электростанций в стране, сообщает газета Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, власти могут отменить 60-летний лимит на использование АЭС. Утверждается, что продлить сроки эксплуатации могут только после строгих проверок на безопасность использования станций. Источники подчеркивают, что японские власти таким образом хотят использовать максимальное количество источников возобновляемой энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского министерства экономики Ясутоси Нисимура заявил, что атомная энергетика поможет Японии обеспечить энергетическую безопасность. Японские власти уже говорили о планах перезапуска атомных электростанций, которые в настоящее время простаивают.