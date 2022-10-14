Севастополь, 14 октября, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Предприятие, которое работает на рынке производства стройматериалов почти 21 года, получило иск о банкротстве. Претензии кредитора к ООО «Завод ЖБИ №1» из Севастополя арбитраж пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск челябинского АО «Полисорб» поступил в базу суда 13 октября 2022 года. Сумма долга, ставшая основанием для обращения в суд, пока не сообщалась.

Компания-истец ранее числилась собственником завода, а на сегодня в выписке ЕГРЮЛ указано, что она является залогодержателем доли нового собственника — Юрия Ташкалюка.

Напомним, ранее схожие претензии получил и уральский производитель строительных металлоконструкций — ООО «Завод «Анкер».