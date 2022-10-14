Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Тендер администрации Приморского района Санкт-Петербурга на оформление территории района к Новому году и Рождеству Христову приостановлен после жалобы коммерческой компании. Заявитель посчитал, что заказчик нарушил закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Торги

Начальная цена тендера составляла 7 637 878,76 рубля. Итоги торгов должны были подвести 18 октября 2022 года, но определение исполнителя было приостановлено по жалобе, которую подала компания ООО «МД-Консалтинг». Заявитель считает, что «заказчик установил избыточные требования к товару, поставляемому при выполнении работ». Претензии пока не рассмотрены, заседание Санкт-Петербургское УФАС России назначено на 18 октября. Сама жалоба поступила 10 октября 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге на новогодние празднества планируют потратить порядка 600 млн рублей. Позднее власти сообщили, что от части трат решено отказаться.

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