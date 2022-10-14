Минск, 14 октября, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Белоруссия собирается провести сборы военнообязанных для определения готовности республики к «неожиданным ситуациям», заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

По его словам, такое решение принято на основании поручения белорусского президента Александра Лукашенко.

«Президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы», — сказал Макей в интервью «Известиям».

Глава МИД также пояснил, что в процессе сборов необходимо выявить инвалидов и «людей, которые не должны служить в армии», а остальных призванных направить на полигоны, чтобы те вспомнили навыки обращения с оружием. Министр сообщил, что белорусские власти следят за ходом частичной мобилизации в России.

По словам Макея, в Минске изучают трудности, возникающие у российской стороны, поскольку, как он отметил, структура Вооруженных сил РФ и войск Белоруссии одинакова. Вместе с тем глава МИД выразил мнение, что у белорусских военных «наверняка таких проблем нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Александр Лукашенко заявил, что НАТО прорабатывает сценарии агрессии против Белоруссии. Кроме того, он предупредил об угрозе республике со стороны Киева.