Пекин, , 03:28 — REGNUM Китай активизирует реализацию мер по снижению арендной платы за помещения или освобождению от нее для малых и микропредприятий и самозанятых предприятий в секторе услуг, заявил государственный регулятор активов, передает 13 октября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно циркуляру, выпущенному Комиссией по надзору за государственными активами и управлению ими при Госсовете КНР, все политики и меры по снижению арендной платы должны осуществляться эффективно.

Китай объявил, что малые и микропредприятия и самозанятые предприятия в секторе услуг, которые являются арендаторами государственных помещений в административных районах уездного уровня, классифицированных как районы со средним и высоким риском заражения COVID-19, в этом году получат шестимесячное освобождение от арендной платы, в то время как в других районах будет освобожден от уплаты арендной платы на три месяца.

Циркуляр предписывал всем государственным предприятиям с централизованным управлением полностью завершить свои общие задачи по снижению арендной платы и освобождению от налогов до конца ноября. Все центральные и местные государственные предприятия должны создать механизмы надзора и инспекций, побуждающие подчиненные фирмы добросовестно проводить политику снижения или освобождения от арендной платы, говорится в циркуляре.