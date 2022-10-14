Пекин, , 03:26 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, поддерживало стабильный рост в течение первых девяти месяцев года, показали официальные данные, передает 13 октября агентство Синьхуа.

Шанхай

По данным Национального управления энергетики, потребление электроэнергии увеличилось на 4% в годовом исчислении и достигло 6,49 трлн кВт/ч в период с января по сентябрь.

Потребление электроэнергии в первичной промышленности выросло на 8,4% в годовом исчислении за первые девять месяцев. Потребление электроэнергии вторичной и третичной промышленностями увеличилось на 1,6% и 4,9% соответственно. Потребление электроэнергии жителями увеличилось в годовом исчислении на 13,5%.

Только в сентябре потребление электроэнергии в Китае достигло 709,2 млрд кВт/ч, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении. Потребление электроэнергии в первичной и вторичной промышленности выросло на 4,1% и 3,3% соответственно, а в третичном секторе снизилось на 4,6%.