Москва, , 03:23 — REGNUM Претензии «Альфа-банка» к четырём компаниям из сферы производства алкоголя, которые связаны с ГК «Руст» Рустамо Тарико, были отозваны самим истцом. Арбитраж Москвы прекратил производство по делу о взыскании более 122 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В материалах суда уточняется, что от банка «поступило заявление об отказе от иска», а в судебном заседании представитель его поддержал.

Ответчиками в споре, начатом в августе 2022 года, были ООО «Парламент продакшн», АО «Руст Россия», АО «Сибирский ликеро-водочный завод» и АО «Ликеро-водочный завод «Топаз». Сумма требований составила 122 053 305 рублей 17 копеек. Детали не раскрывались.

Напомним, также в августе банк обратился к компаниям из дивизиона «Руста» и с другими исками. Например, 15 ноября 2022 года судья планирует рассмотреть претензии к ООО «Парламент продакшн». Речь идёт об обращении взыскания на недвижимое имущество по договорам ипотеки от 2017 года.

В целом за июль–август 2022 года банк к алкогольным компаниям подал 11 исков, часть дел прекращена. Например, в конце сентября истец отозвал претензии на сумму более 382 млн рублей.