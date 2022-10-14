Сеул, 14 октября 2022, 03:09 — REGNUM Южная Корея вводит санкции против граждан и организаций КНДР, причастных к развитию северокорейской ракетной программы. Об этом 14 октября сообщает МИД Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Японии Ясукадзу Хамады, северокорейская баллистическая ракета малой дальности, выпущенная в ночь на 14 октября в сторону Японского моря, упала примерно в 370 километрах от побережья Японии.
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