Сеул, , 03:09 — REGNUM Южная Корея вводит санкции против граждан и организаций КНДР, причастных к развитию северокорейской ракетной программы. Об этом 14 октября сообщает МИД Южной Кореи.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

МИД Южной Кореи «Было принято решение о введении дополнительных санкций против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Японии Ясукадзу Хамады, северокорейская баллистическая ракета малой дальности, выпущенная в ночь на 14 октября в сторону Японского моря, упала примерно в 370 километрах от побережья Японии.

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