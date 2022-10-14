Роли, США, , 02:55 — REGNUM По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в американском городе Роли (штат Северная Каролина), сообщили в пресс-службе городской полиции.

Стрельба U.S. Department of Defense

Инцидент произошел в районе Хедингем. Пострадавших госпитализировали. Их состояние не уточняется. Кроме того, нет информации и о приметах преступника, ранившего людей.

Полиция рекомендует водителям избегать района, где находится место происшествия, а местным жителям оставаться в своих домах. В район стягиваются дополнительные силы правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в перестрелке пострадали трое бойцов полицейского спецназа.

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